Rośnie "martwa strefa" Pacyfiku. Naukowcy są zaniepokojeni

Francis Chan, naukowiec z Oregon State University, badający niedotlenienie oceanów, w rozmowie z "The Washington Post" przyznał, że martwe strefy są dowodem zmian klimatycznych w morzach i oceanach, "a to dlatego, że woda, którą otrzymujemy, zawiera mniej rozpuszczonego tlenu niż kiedyś". Ekspert obawia się, że w przyszłości staną się one czymś powszechnie występującym, a na razie nie jest do końca jasne, jaki będzie długoterminowy wpływ martwych stref Oceanu Spokojnego na jego ogólny stan ekologiczny.