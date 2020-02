Mars: wody jest tyle, że starczy jej dla ludzi na stulecia. NASA publikuje sensacyjne dane

O tym, że na Marsie występują duże pokłady zamrożonej wody, wiemy już od jakiegoś czasu. Jednak dane, które w ostatnim tygodniu opublikowała NASA, potwierdzają, że warunki kolonizacyjne mogą być lepsze, niż do tej pory zakładano.

Ogromne pokłady suchego i wodnego lodu na Marsie są widoczne nawet z Ziemi, jednak do tej pory naukowcy nie mieli pojęcia, że warstwa zamarzniętej wody może sięgać tak głęboko. Według badaczy z Caltech, grube na 1000 metrów pokłady lodu wodnego mogą znajdować się już na głębokości 2,3 metra pod suchym lodem.

To odkrycie oznacza, że do jego wydobycia nie byłby potrzebny specjalistyczny sprzęt. Zdaniem naukowców lodu jest na tyle dużo, że wystarczy na kilka stuleci funkcjonowania wielkiego miasta. To znacznie ułatwiłoby doprecyzowanie planów kolonizacji Czerwonej Planety.