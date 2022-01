Marihuana zapobiega zakażeniu Covid-19. Te związki mają wyjątkowe właściwości

Dwa związki powszechnie występujące w konopiach – zwane kwasem kannabigerolowym lub (CBGA) i kwasem kannabidiolowym (CBDA) – zostały zidentyfikowane podczas badań chemicznych jako mające potencjał do zwalczania koronawirusa. Naukowcy z Oregon State University twierdzą, że związały się one z białkami kolczastymi otaczającymi powierzchnię koronawirusa i zablokowały etap wykorzystywany przez patogen do zarażania ludzi.