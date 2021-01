Mapy Google z poważnym błędem. Jezioro Bełdany przecięte mierzeją

Mapy Google nie są nieomylne, o czym nie raz przekonali się użytkownicy korzystający z tego niezwykle popularnego serwisu. Tym razem, może on wprowadzić w błąd żeglarzy oraz turystów, którzy uwielbiają odwiedzać Pojezierze Mazurskie.

- Na wszelki wypadek lepiej nie jeździć tamtędy samochodem, nawet jeśli Google tak właśnie wyznaczy nam trasę z Korektywy do Wygryn. No chyba, że w końcu mróz porządnie zetnie jeziora. Ale wtedy to już nie będzie miało znaczenia czy pojedziecie tamtędy czy jakoś trochę inaczej - piszą żartobliwie autorzy bloga "Nautigo".