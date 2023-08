Mapa pokaże, gdzie znajdował się twój dom w czasach dinozaurów. Oferuje też inne opcje

Zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądało miejsce waszego zamieszkania w czasach, kiedy na Ziemi żyły dinozaury? Nawet jeśli nie, teraz macie okazję, aby to sprawdzić. Wszystko za sprawą strony internetowej dinosaurpictures.org, zawierającej wizualizacje naszej planety z poszczególnych okresów, na którą uwagę zwrócił serwis IFL Science. Zarówno strona, jak i wizualizacja to dzieło Iana Webstera, który przy ich tworzeniu posiłkował się m.in. mapami paleogeograficznymi autorstwa Christophera Scotese.

Mapa, którą znajdziemy tutaj, jest bardzo prosta w obsłudze. W lewym górnym rogu witryny mieści się okienko, gdzie możemy wpisać interesującą nas lokalizację. Na górze, w środkowej jej części możemy natomiast ustawić interesujący nas przedział czasowy. Określając go, uzyskamy odpowiedź np. na pytanie: "Jak wyglądała Ziemia 220 milionów lat temu?". Nasz wybór jest tutaj ograniczony do 750 milionów lat wstecz, czyli do początków zlodowacenia kriogenicznego.