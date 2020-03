Mapa koronawirusa: prawie 200 tys. chorych na świecie. W Polsce - kolejne śmiertelne zakażenia

Niemal na całym świecie rośnie liczba zakażeń koronawirusem z Wuhan, chociaż w Chinach od kilku tygodniu obserwuje się wygasanie epidemii. 18 marca odnotowano w sumie 198 152 przypadki zakażenia, z czego już ponad 31 tys. we Włoszech. Nowe przypadki są diagnozowane niemal we wszystkich krajach Europy, w tym również w Polsce, co możecie śledzić na mapie świata , na którą codziennie nanoszone są potwierdzone informacje o stanie pandemii.

Szef WHO od dłuższego czasu ostrzega, że wiele państw zbyt lekceważąco podchodzi do powstrzymania pandemii, o czym przypominał również podczas ostatniego wirtualnego wystąpienia. Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, że ograniczanie kontaktów to tylko jeden z kroków do zatrzymania pandemii COVID-19. Za tym powinny iść również testy diagnostyczne dla wszystkich. Może to być niedługo łatwiejsze, dzięki odkryciu polskich naukowców.