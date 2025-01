Mamy ósmy kontynent? Poznajcie Zelandię

Naukowcy odkryli, że Zelandia, uznawana przez niektórych za ósmy kontynent , jest znacznie starsza niż wcześniej sądzono. Przeprowadzone jakiś czas temu badania wykazały jednak, że ten ląd ma ponad miliard lat, co czyni go jednym z najstarszych na naszej planecie. Informacje te pochodzą z badań przeprowadzonych przez Towarzystwo Geologiczne Ameryki.

Zelandia, której 94 proc. powierzchni znajduje się pod wodami Pacyfiku, ma całkowitą powierzchnię 4,9 mln km2. Jest to najmniejszy kontynent, zaraz za Australią, której powierzchnia wynosi ok. 7,7 mln km2. Część Zelandii, która wystaje z oceanu, to Nowa Zelandia.