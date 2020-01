Mamy dopiero styczeń 2020 roku, a już bezpowrotnie straciliśmy jeden gatunek

Rok się dopiero rozpoczął, a wiosłonos chiński przeszedł do historii. Najprawdopodobniej bezpowrotnie pożegnaliśmy największą słodkowodną rybę, żyjącą na naszej planecie od milionów lat. Ekspert w rozmowie z WP Tech tłumaczy, jak wyznacza się kres gatunku.

Pierwsza ofiara 2020 roku

Ryba została oznakowana, jednak po 12 godzinach utracono kontakt z wszczepionym jej chipem. To był ostatni raz, kiedy naukowcy widzieli żywego wiosłonosa chińskiego. Ten sam zespół naukowców w 2009 roku ocenił gatunek jako krytycznie zagrożony wyginięciem. Największa słodkowodna ryba Chin została też wpisana na Czerwoną Listę IUCN (Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody).

Zdaniem ekspertów ryba wyginęła znacznie wcześniej. Do wyginięcia funkcjonalnego doszło w 1993 roku. Był to moment, kiedy gatunek nie był w stanie się rozmnażać, a jego populacja stała się tak mała, że ciężko mówić o jakiejkolwiek różnorodności genetycznej.

Starożytny gatunek

Wiosłonosa chińskiego uznaje się za gatunek wyjątkowy. Był jednym z dwóch żyjących gatunków wiosłonosa (drugi to wiosłonos amerykański), zaliczanym do starożytnej grupy ryb żyjących na naszej planecie od czasów dolnej jury, czyli od blisko 200 mln lat. Był też jedynym gatunkiem z rodzaju Psephurus.

Według informacji opublikowanych na portalu Live Science, ta największa słodkowodna ryba Chin osiągała do 7 metrów długości, a jej waga wynosiła nawet do 500 kg. Inne źródła podają, że było to 3 metry i 300 kg. Trudno ustalić, które dane są bliższe prawdzie, bo od dawna nikt nie widział wiosłonosów chińskich, a wykonanie jakichkolwiek badań czy pomiarów było niemożliwe.