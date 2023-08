Maksimum roju Perseidów. W ten weekend spójrz w niebo

Perseidy to drobiny lodu i pyłu wyrzucone z komety 109P Swift-Tuttle. Do wyrzutów tej materii dochodzi w czasie, gdy obiekt zbliża się do Słońca. Natomiast gdy podczas okrążania naszej gwiazdy Ziemia przybliża się do meteoroidów, drobiny rozpędzone do niemal 60 km/s dostają się do atmosfery i spalają się, tworząc zjawisko spadających gwiazd.