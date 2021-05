Makro walczy z marnowaniem żywności. Pomoże sztuczna inteligencja

Marnowanie jedzenia to nie tylko problem ekonomiczny, ale również ekologiczny, ponieważ uważa się, że jest to jedna z głównych przyczyn emisji gazów cieplarnianych. Startup o nazwie Wasteless planuje wykorzystać sztuczną inteligencję, by rozwiązać ten problem, a pierwsze testy będzie przeprowadzać wraz z Metro Group, zarządzającą siecią sklepów m.in. Metro i Media Markt.