Kosmiczny pociąg nadchodzi. Wyjdź na balkon, a nie pożałujesz

Druga grupa pojawi się na niebie po ok. sześciu minutach, o godz. 17:50. Druga formacja będzie większa – w jej skład wchodzi 13 satelitów. Cały przelot ma potrwać ok. siedmiu minut.

Starlink to projekt realizowany przez firmę SpaceX, należącą do Elona Muska. Ma on na celu zapewnienie szerokopasmowego dostępu do internetu na całym świecie poprzez sieć satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej.