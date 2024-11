Praktyki lecznicze z epoki kamienia. Naukowcy znaleźli dowody stosowania ziół leczniczych

Przęśl (Ephedra) to rodzaj krzewów występujących w suchych regionach Afryki Północnej, Azji, południowej Europy czy południowo-zachodnich obszarów Ameryki Północnej. To dobrze znana roślina lecznicza, wytwarzająca alkaloidy, takie jak efedryna, która obecnie jest stosowana w leczeniu zapaleń górnych dróg oddechowych, oskrzeli, jako stymulant zwiększający koncentrację czy w leczeniu nieżytu nosa. Pseudoefedryna, analog efedryny, może też służyć do produkcji metamfetaminy.