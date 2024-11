"Potwór" wraca na front. Kiedy strzela, ziemia się trzęsie

W Torećku (w obwodzie donieckim) Ukraińcy znów używają superpotężnej radzieckiej armaty z amerykańskimi pociskami. Mowa o 2S7 Piwonia, czyli broni o masie 60 ton, którą wycofano z walk jeszcze wiosną 2022 r. ze względu na brak odpowiedniej amunicji. Armia szybko wystrzelała pociski, które posiadała w magazynach, jednak po ponad dwóch latach Ukraińcom dostarczono zapas amunicji specyficznego kalibru z USA. Amerykanie produkowali podobne pociski do dział M110 i M115.

Piwona – jak podaje ukraińska agencja Unian – podczas strzelania powoduje, że cała ziemia wokół drży , a gigantyczne pociski o wadze 100 kg każdy mogą niszczyć nawet mocno ufortyfikowane budynki. Ponadto Piwonia musi osiągnąć temperaturę roboczą, a to oznacza, że działo musi wystrzelić jeszcze przed właściwym ostrzałem.

2S7 Piwonia, znana również jako Pion, została zaprojektowana w Związku Radzieckim na początku lat 70. XX wieku. Ta samobieżna armata, o kal. 203 mm, wyróżnia się na tle innych systemów artyleryjskich swoją masywną budową i siłą ognia . Pierwsze egzemplarze weszły do użytku w 1975 r., a jej zasięg oraz możliwości technologiczne do dziś budzą respekt.

Zasięg skutecznego ostrzału 2S7 Piwonia wynosi nawet 40 km, co pozwala jej na rażenie celów na dużym dystansie. Dodatkowo wersja z pociskami z dopalaczem rakietowym zwiększa ten zasięg do ponad 50 km. Potężny ładunek miotający powoduje, że wystrzał jest niezwykle donośny, jednak inżynierowie zastosowali rozwiązania minimalizujące odgłos w otoczeniu armaty. Konstrukcja umożliwia użycie różnych typów amunicji, w tym pocisków jądrowych oraz chemicznych, co jeszcze bardziej zwiększa zagrożenie jakie niesie ta broń.