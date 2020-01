WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Magnes ma wpływ na zachowanie psów. Naukowcy tłumaczą, jak je zmienia Naukowcy z Polski i Izraela doszli do wniosków, że psy są zwierzętami posiadającymi bardzo czuły zmysł magnetyczny. Umieszczenie nawet niewielkiego magnesu w ich pobliżu zmienia sposób, w jaki się zachowują. Psy posiadają zmysł magnetyczny. (East News, Fot: Artur Szczepanski/REPORTER) Pole geomagnetyczne planety posiada bardzo duży wpływ na zachowania żyjących tutaj istot. Od dawna stanowi źródło ważnych informacji dla ptaków, płazów, gadów czy ssaków. Jak się okazuje, kieruje też zachowaniami psów. Zmysł magnetyczny u psów Obserwacje tych zwierząt wykazały, że w trakcie defekacji podążają w magnetycznym kierunku północ-południe. Naukowcy z Poznania, w informacji prasowej przesłanej PAP podkreślają, że nasi domowi pupile posiadają zmysł magnetyczny i wykorzystują go w codziennym życiu. Eksperyment przeprowadzony przez naukowców z Polski i Izraela rzuca nowe światło na to, w jaki sposób pole geomagnetyczne wpływa na psy. Na portalu Nauka w Polsce czytamy: "Pole geomagnetyczne bardzo często kojarzone jest z "szóstym zmysłem", "zwierzęcym kompasem" i GPS. I chociaż prawdą jest, że spora liczba gatunków, między innymi ptaków migrujących i żółwi morskich, wykorzystuje je właśnie w celach nawigacyjnych, to nie musi ono zawsze służyć tak oczywistym zadaniom". Tak przynajmniej wynika z najnowszych ustaleń. Naukowcy zauważyli, że psy wykorzystują tzw. wyrównanie magnetyczne (magnetic alignment). Polega ono na układaniu ciała przez zwierzęta wzdłuż osi północ-południe. Jest to prosta odpowiedź organizmu na sygnały wysyłane przez pole geomagnetyczne Ziemi. Zwierzę woli określony kierunek magnetyczny podczas wykonywania konkretnych czynności w jednym punkcie. W przypadku psów wyrównanie magnetyczne dotyczy czynność defekacji. Do takich wniosków doszli już naukowcy z Czech i Niemiec w 2013 roku. Zauważyli też, że zachowanie znikało, gdy pole magnetyczne ulegało destabilizacji. Teraz wyniki tych badań potwierdził eksperyment naukowców z Polski (z Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu) i Izraela (University of Beer-Sheva). Nowe badania zmysłu magnetycznego u psów Badacze obserwowali zachowanie psów w parkach miejskich Ejlatu w Izraelu. Celem eksperymentu była weryfikacja tego, czy psy wykażą preferencje określonego kierunku w trakcie defekacji i czy ukryty w pobliżu magnes coś zmieni. W badanie zostali zaangażowaniu uczniowie miejscowego liceum. Obserwowali psy w parkach i tworzyli notatki na temat ich zachowań. Przy pomocy telefonów komórkowych ustalali położenie psów względem osi północ-południe. Raz na jakiś czas w trawie chowali magnes, aby zobaczyć, co wówczas stanie się z zachowaniem psów. Zgromadzone dane zostały poddane analizom z wykorzystaniem statystycznych testów kierunkowych, a wyniki badań opublikowano na łamach Journal of Veterinary Behavior. Potwierdzają, że psy kierują się w magnetycznym kierunku północ-południe w trakcie defekowania. Jednak umieszczenie nawet niewielkiego magnesu zaburza ich zachowania oraz zmysł magnetyczny, który najprawdopodobniej jest niezwykle czuły. Naukowcy posiadają kilka teorii tłumaczących, po co psom zmysł magnetyczny. Jedna z nich wskazuje na wykorzystywanie go do szacowania odległości w przestrzeni lub zapamiętywania ważnych miejsc w otoczeniu. Inna mówi o wspieraniu orientacji w terenie. Można spotkać też twierdzenia, zgodnie z którymi zmysł magnetyczny u psów wpływa na ich procesy fizjologiczne. Potrzeba jednak kolejnych badań, aby potwierdzić proponowane wyjaśnienia.