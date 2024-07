Ma 500 mln lat i jest wielkości ziarnka piasku. "Szczęka mi opadła"

Znalezisko to pozwoliło naukowcom na nowo spojrzeć na anatomie wczesnych stawonogów. Okazało się, że mózgi tych stworzeń były bardziej zaawansowane, niż przypuszczano, co umożliwiło im rozwój różnorodnych form życia, w tym stawanie się bardziej rozwiniętymi drapieżnikami.

"W miarę rozwoju mózgu stawonogów, zaczęły one wykazywać znacznie bardziej skomplikowane zachowania i jeszcze bardziej skomplikowaną morfologię" wyjaśnił Smith. To z kolei przyczyniło się do ich szybkiego wzrostu różnorodności, która utrzymuje się do dziś.