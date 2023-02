Materiały dostępne w sieci sugerują, że sprzęt najprawdopodobniej jest już na wyposażeniu Sił Zbrojnych Ukrainy, lub jak wskazuje serwis Defence Blog - ukraińscy żołnierze szkolą się z obsługi M88A2 Hercules na terytorium jednego z europejskich państw. M88A2 Hercules (ang. Heavy Equipment Recovery Combat Utility Lift and Evacuation System) to ulepszona wersja wozów zabezpieczenia technicznego M88, która została dostosowana do wymagań stawianych przez armię Stanów Zjednoczonych. Chodzi m.in. o możliwość odzyskiwania i holowania czołgów Abrams, których masa wynosi ok. 60 ton.