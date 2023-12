Ludzka krew to dla nich smakołyk. Na szczęście jest jedno "ale"

Evarcha culicivora, to gatunek pająka z rodziny skakunów, znany z tego, że nie tka sieci w celu zwabienia do nich potencjalnych ofiar, na których będzie żerował. Zamiast tego pająk-wampir, bo tak często się go nazywa, w trakcie polowania skacze na swoje ofiary. Gatunek został wyodrębniony w 2003 r. Można go spotkać w środkowej Afryce - Kenii, Ugandzie - wokół Jeziora Wiktorii. Na pierwszy rzut oka Evarcha culicivora niczym szczególnym się nie wyróżnia. Ma szarobrązowo kolor i jest stosunkowo niewielki. Dorosłe osobniki mają ok. 5 mm długości.