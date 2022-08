Nie możesz opędzić się do komarów? Naukowcy wiedzą dlaczego

Komary to prawdziwa zmora ciepłych miesięcy, zwłaszcza że niektóre gatunki przenoszą groźne choroby np. dengę czy malarię. Dlatego wielu z nas zastanawia się, w jaki sposób je odstraszyć i uniknąć ugryzienia. Jak wykazują najnowsze badania naukowców z Boston University i Rockefeller University, nie jest to takie proste. Komary z łatwością nas namierzają. Wyjaśniamy, dlaczego tak się dzieje.

Badania naukowców z Boston University i Rockefeller University, które ukazały się na łamach czasopisma naukowego "Cell" wyjaśniają, dlaczego komary praktycznie zawsze nas znajdują. Zdaniem ekspertów, to, że niektóre gatunki komarów polują na ludzi z tak dużą dokładnością, może wynikać ze specyficznej budowy ich systemu węchowego, który posiada części wspierające wykrywanie ludzkiego zapachu.

Komary potrafią wyczuć emitowany przez człowieka dwutlenek węgla i wydalany pot za pomocą unikalnych chemoreceptorów, które znajdują się m.in. w ich czułkach i głaszczku wargowym. Najnowsze badania wykazały, że te owady potrafią namierzyć człowieka, nawet gdy naukowcy genetycznie oddziałują na chemoreceptory pomagające wykryć substancje specyficzne dla człowieka. Dotyczy to co najmniej jednego gatunku komarów - Aedes aegypti, mającego zupełnie inny sposób organizowania swojego systemu węchowego niż większość zwierząt.

Jak informuje Science Alert, naukowcy w badaniach nad komarami wykorzystali technologię CRISPR, która pozwala na modyfikację genomu. To nie pierwszy raz, kiedy metoda została wykorzystana podczas badań na tych owadach. Klaudia Stawska opisała badania zastosowanie technologii CRISPR-Cas9 do zmodyfikowania genomu komarów w taki sposób, by zablokować im możliwość przenoszenia choroby.

W opisywanym przypadku metoda posłużyła do stworzenia komarów, u których węchowe neurony receptorowe odwzorowywały fluorescencyjne białka, świecące pod mikroskopem, gdy w pobliżu znajdowały się określone zapachy. W ten sposób badacze zaobserwowali, że u Aedes aegypti z każdym neuronem nie łączy się tylko jeden chemoreceptor, a kilka receptorów rozróżniających substancje chemiczne. Wykazali też, że ten gatunek posiada co najmniej dwa razy więcej receptorów niż kłębuszków węchowych (struktur w mózgu, które odbierają sygnały węchowe), co ich zdaniem jest "uderzającym niedopasowaniem" i wskazuje na niekonwencjonalny układ węchowy.

To właśnie za sprawą niekonwencjonalnego układu węchowego komary z gatunku Aedes aegypti mogą posiadać bardziej odporny system węchowy. To wyjaśnia trudności w zakłóceniu zdolności tych owadów do wykrywania ludzi. Science Alert podkreśla, że głównym celem badań było zgromadzenie danych, które pomogą stworzyć ulepszone środki odstraszające komary i odwracające ich uwagę od ludzkiego zapachu.

