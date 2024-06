Liczy na życie po śmierci. Australijczyk pozwolił zamrozić swoje ciało

"Pacjent Jeden", 80-letni mężczyzna, który zmarł na początku maja 2024 r. już wcześniej zawarł umowę z firmą Southern Cryonics, oferującą usługi kriogeniczne. Zapłacił 170 tys. dolarów za zamrożenie jego ciała po śmierci w temperaturze -196 stopni Celsjusza . Zdecydował się na taki krok, ponieważ liczył, że przyszła medycyna pozwoli przywrócić go do życia, a co więcej, będzie w stanie naprawić uszkodzenia w jego organizmie, które powstały w związku z procesem starzenia się i różnymi chorobami.

Pacjent bezpośrednio po śmierci został poddany procedurom przygotowującym jego ciało do zamrożenia. Trwały one blisko 10 godzin, a ich celem było zabezpieczenie organizmu i jego stopniowe wprowadzanie do temperatury ciekłego azotu, czyli temperatury -196 stopni Celsjusza. Po ich zakończeniu ciało "Pacjenta Jeden" trafiło do specjalnej, izotermicznej komory. Tutaj będzie przechowywane, aż do czasu, gdy nauka i medycyna osiągną taki poziom, że pozwolą przywrócić mężczyznę do życia. Nie wszyscy podchodzą do tej wizji entuzjastycznie. Co więcej, niektórzy naukowcy twierdzą nawet, że nie będzie to nigdy możliwe.