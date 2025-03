Leżał tam prawie 50 lat. Niemiecki samolot znaleziony przez myśliwego

W 1989 r. w lesie niedaleko Sankt Petersburga odkryto niemiecki myśliwiec Focke-Wulf Fw 190 . Samolot , który powstał w 1943 r. w Bremie , został znaleziony przez miejscowego myśliwego. Maszyna leżała tam od czasów II wojny światowej, kiedy to pilot Paul Rätz musiał awaryjnie lądować z powodu przegrzania silnika.

Paul Rätz, niemiecki pilot, odbywał lot 19 lipca 1943 r. z bazy w Siwerskaja w kierunku Leningradu. Jego misją było przechwycenie pociągu opancerzonego. Jednak awaria silnika zmusiła go do lądowania w lesie. Po porzuceniu maszyny Rätz został schwytany i przebywał w niewoli do 1949 r.