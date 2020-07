Lek na koronawirusa odnaleziony? Naukowcy mówią o obiecujących wynikach

Substancja o nazwie azelastyna jest głównym składnikiem powszechnie używanych antyhistaminowych sprayów do nosa. W warunkach laboratoryjnych znacznie obniżała ona poziom zakażenia wirusem SARS-CoV-2 - wyjaśnia Ferenc Jakab.

Antyalergiczny spray do nosa, którego podstawowym składnikiem jest azelastyna, jest dostępny bez recepty .

Węgierscy naukowcy wspólnie z badaczami austriackiej firmy biotechnologicznej Cebina poinformowali, że pierwszy etap badań polegał na wytypowaniu drogą komputerową azelastyny jako jednego z istniejących i łatwo dostępnych leków, które mogłyby w znacznym stopniu przyczynić się w przyszłości do zwalczania infekcji wywołanej przez koronawirusa .

Kolejne badania laboratoryjne przeprowadzone w Peczu potwierdziły wyniki modelowania komputerowego. Naukowcy podkreślają, że choć rezultaty analiz są niezwykle obiecujące, to potrzebnych jest jeszcze wiele szerokich badań klinicznych. Jeśli testy, które już niedługo się rozpoczną potwierdzą skuteczność leku, to będzie można zacząć go stosować natychmiast.