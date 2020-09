Szczepionki wcale nie tak skuteczne? Naukowcy proponują nowe rozwiązanie

Szczepionki znacząco przyczyniły się do ograniczenia takich chorób jak ospa, polio czy odra. Jednak w przypadku innych zakażeń, np. HIV-1, grypie czy malarii ich skuteczność nie jest już tak wysoka. Eksperci są zdania, że przyczyną może być moment podania antygenu do układu odpornościowego. Pomóc rozwiązać ten problem ma nowo opracowany hydrożel.

Zwykle, gdy dochodzi do zakażenia, organizm walczy z patogenem przez 2-3 tygodnie. W przypadku podania antygenu w szczepionce jest to 1-2 dni, więc naukowcy są zdania, że nabywana tak odporność nie jest wystarczająca. Ich celem było opracowanie hydrożelu, który uwalniałby substancje aktywne wolniej, dzięki czemu organizm byłby dłużej wystawiony na działanie antygenu, co pozwoli mu wzmocnić odporność układu immunologicznego.