Latający szpiedzy na misji. Maszyny pojawiły się nad Rumunią

Jak wyjaśnia Defense Romania, 20 marca br. nad Rumunią pojawił się brytyjski samolot Boeing RC-135W Rivet Joint o numerze bocznym ZZ665 i radiowym znaku wywoławczym RRR7220. Był eskortowany przez dwa myśliwce Typhoon, a w jego pobliżu znajdował się tankowiec Airbus KC.2. Tego samego dnia nad Rumunią latał również amerykański samolot RC-135V Rivet Joint o numerze bocznym 64-14841 i radiowym znaku wywoławczym JAKE17. W powietrzu znajdowały się też należące do USA samoloty P-8A Poseidon i Bombardier Challenger 650.

Trasę, jaką pokonywały maszyny, można było śledzić w serwisach pokazujących ruch samolotów w czasie rzeczywistym. Według rumuńskiego serwisu "misje typu ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) realizowane przez amerykańskie i brytyjskie samoloty badawcze miały prawdopodobnie na celu zebranie informacji o ruchach wojsk rosyjskich w rejonie Morza Czarnego". Defense Romania nie wyklucza, że zgromadzone podczas lotów informacje posłużą Ukraińcom do przeprowadzania nowych ataków z użyciem dronów i rakiet manewrujących na rosyjskie cele m.in. na Półwyspie Krymskim.

"Baza lotnicza Mihail Kogălniceanu od dawna jest kluczowym węzłem NATO, a dalsze inwestycje w tę lokalizację przyczynią się do wzmocnienia sojuszniczego odstraszania i obrony. W odpowiedzi na agresywną wojnę Rosji NATO jeszcze bardziej wzmocniło swoją obecność na wschodzie Sojuszu, w tym poprzez rozmieszczenie nowej grupy bojowej w Rumunii i zwiększenie swojej obecności powietrznej. Podczas lipcowego szczytu podejmiemy dalsze kroki w celu wzmocnienia odstraszania i obrony NATO" - przekazało WP Tech NATO na pytanie odnośnie planów sojuszu związanych z bazą w Rumunii.

Boeing RC-135V/W Rivet Joint to samoloty rozpoznawcze zaprojektowane i wyprodukowane przez Boeinga dla Sił Powietrznych USA (USAF). Są zaawansowaną wersją RC-135, znaną również pod nazwą "Airseeker". Samoloty tego typu wyposażono w zestaw czujników do śledzenia i identyfikacji sygnałów geolokalizacji w widmie elektromagnetycznym. Samolot może lokalizować i rozpoznawać emisje promieniowania elektromagnetycznego, emisje radiolokacyjne, elektroniczne czy komunikacyjne. Przechwycone dane są przekazywane do centrów operacyjnych za pośrednictwem bezpiecznego łącza danych komunikacji satelitarnej.