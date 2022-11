"Latający Kreml" zmodyfikowany. Istotna zmiana, która zwiększa jego możliwości

Rosja oraz Stany Zjednoczone to jedyne państwa, które w swoim arsenale posiadają tzw. samoloty "dnia zagłady". Prezydent USA, Joe Biden ma do swojej dyspozycji Boeinga E-4B. Z kolei prezydent Rosji, Władimir Putin - Iljuszyna Ił-80. Jest to maszyna opracowana przez biuro projektowe Iljuszyn na bazie samolotu pasażerskiego Ił-86, która swój pierwszy lot odbyła w marcu 1985 r. Najprawdopodobniej dwa lata później roku ruszyła produkcja tych samolotów, jednak po raz pierwszy zachodni fotografowie zaobserwowali Ił-80 na niebie w 1992 r.