Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy przekazało, że w zaledwie trzy dni Rosjanie stracili około 157,5 mln dolarów. Są to szacunkowe koszty utraconego sprzętu wojskowego, samolotów i śmigłowców, które przegrały starcie z ukraińską bronią. Wyjaśniamy, co to za sprzęt.