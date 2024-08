Lata niedaleko Ziemi. Jest wielki jak autobus

Statek ADRAS-J (Active Debris Removal by Astroscale-Japan) to pojazd, który od lutego br. bada poruszający się od 15 lat w przestrzeni kosmicznej obiekt – długi na 11 m, szeroki na 4 m i ważący 3 t silnik rakietowy, który w 2009 r. wystrzelili Japończycy. Astroscale planuje pod koniec obecnej dekady usunąć te szczątki rakiety, przeprowadzając tym samym przełomową dla nauki próbę usunięcia kosmicznego śmiecia.

Astroscale wyjaśnia ponadto, że ADRAS-J to pierwsza na świecie próba bezpiecznego zbliżenia się do tego typu obiektu, zidentyfikowania go i zbadania jego stanu technicznego. To ostatnie jest wyjątkowo ważne, bowiem – jak wynika z komunikatu – 15-letni silnik zachował się w bardzo dobrym stanie i jest wolny od jakichkolwiek uszkodzeń.