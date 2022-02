Laserowa ściana Izraela. Zapewni bezpieczeństwo kraju

Laser wall, czyli laserowa ściana, to nowy system obrony Izraela. Ma on uzupełnić uruchomioną w 2011 roku Żelazną Kopułę. Jak poinformował Naftali Bennett, premier Izraela, dotychczas stosowany system się sprawdza, lecz wiąże się z wysokimi kosztami. Laserowa ściana ma go uzupełniać i redukować wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa.