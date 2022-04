Lansowały się na Instagramie. Pomogły namierzyć majątek oligarchów

Kilka tygodni po rozpoczęciu przez Rosję wojny w Ukrainie sieć obiegła seria zdjęć z Instagrama, na których młoda Rosjanka robi dzióbek do aparatu i bawi się w bikini na luksusowym jachcie. Kobieta z fotografii to Polina Kovaleva, rzekoma pasierbica rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa.

Chwalenie się cudownym życiem nie wyszło jej na dobre. Wielka Brytania – gdzie na co dzień mieszka Rosjanka – po tym, jak zdjęcia zrobiły furorę w sieci, zamknęła przed Kovalevą granice, a także zajęła jej londyński majątek na czele z mieszkaniem w dzielnicy Kensington wartym 4,4 mln funtów (24 mln zł).

Sprawa Igora Sieczina czołowego współpracownika Putina to kolejny przykład nieroztropnych działań na Instagramie. Zyskał on sławę jako osoba wtajemniczona w sprawy Kremla, a także prezes, a później dyrektor generalny rosyjskiego państwowego koncernu naftowego Rosnieft. Konto na Instagramie jego byłej żony jako pierwsze połączyło go z wartym 120 milionów dolarów mega jachtem Amore Vero, który został skonfiskowany w marcu przez francuskich urzędników.