Kupili artylerię NATO. Teraz mają z nią problemy

Maroko odebrało pierwsze armatohaubice Caesar w 2022 r. i dość szybko zaczęło nagłaśniać, że nie spisują się one tak, jak oczekiwano. La Tribune przypomina, że Marokańczycy skarżyli się na powtarzające się problemy techniczne z pozyskanymi z Francji systemami artyleryjskimi, które niekiedy były tak poważne, że sprzęt nie nadawał się do służby. Chociaż KNDS France miało uwzględniać zgłoszenia napływające z afrykańskiego kraju, nie wszystko udawało się szybko eliminować i część armatohaubic Caesar kupiona przez Maroko ma być nieoperacyjna do dziś.

Caesar to systemy korzystające z armaty kal. 155 mm o długości lufy 52 kalibrów, dzięki której cechują się dużą donośnością. Zasięg rażenia celów mieści się, w zależności od rodzaju pocisków, przedziale od ok. 40 km do nawet 55 km, chociaż przy skorzystaniu z nowych pocisków podkalibrowych Vulcano GLR może zostać zwiększony do nawet 80 km.