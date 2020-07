Kuchenka elektryczna - jaką wybrać? Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę

Wybór wolnostojącej kuchenki elektrycznej nigdy nie jest prosty ze względu bardzo dużą różnorodność modeli dostępnych w sklepach, które odpowiadają, na różne potrzeby konsumentów. Kuchenka elektryczna- jaką wybrać? Podpowiadamy, czym się kierować i na co zwrócić uwagę.

Kuchenka elektryczna czy gazowa?

Przede wszystkim od zapoznania się z ofertą rynkową. W tym poradniku pomagamy znaleźć odpowiedź na pytanie, jaką kuchenkę elektryczną wybrać. Należy pamiętać, że w ofercie producentów możemy spotkać się również z innymi modelami, które najprościej można podzielić na modele wolnostojące i do zabudowy.

Kuchenka elektryczna wolnostojąca to jedna bryła, którą umieszczamy w ciągu mebli kuchennych

to jedna bryła, którą umieszczamy w ciągu mebli kuchennych Kuchenka elektryczna do zabudowy składa się z płyty i oddzielnego piekarnika, które zamontowane mogą być w zupełnie innych miejscach.

To, na jaką kuchnię się zdecydujemy, zależy w dużej mierze od planu zagospodarowania wnętrza kuchni. Tak naprawdę zarówno jedne, jak i drugie modele oferują podobne funkcje i możliwości. To jednak nie koniec. Należy wiedzieć, że - obok kuchni elektrycznych- producenci proponują również kuchnie gazowe. Warto zatem zapoznać się z podstawową klasyfikacją kuchni wolnostojących, zanim zdecydujemy się jaką wybrać kuchenkę elektryczną.

Najpopularniejsze są kuchnie gazowe z tradycyjnymi palnikami i piekarnikiem zasilanymi gazem z butli lub z sieci. Tego typu kuchnie są stosunkowo tanie w użytkowaniu ze względu na ceny gazu, ale nieco prostsze, jeśli chodzi o rozwiązania. Kolejnym typem kuchni są modele gazowo-elektryczne, w których płyta zasilana jest gazem, a piekarnik energią elektryczną –. podłącza się je do normalnego (jednofazowego) gniazdka z uziemieniem. Wreszcie są kuchnie elektryczne, z których z kolei możemy wybrać kuchenki elektryczne ceramiczne, indukcyjne i kombinowane.

Kuchenka elektryczna - jaką wybrać?

Płyta indukcyjna czy ceramiczna?

Jeśli już podjęliśmy decyzję, że chcemy mieć kuchnię elektryczną to pierwsza decyzja, jaką należy podjąć dotyczy rodzaju płyty. Na rynku dostępne są kuchnie z płytą: ceramiczną,

indukcyjną i

kombinowaną (np. płyta ceramiczno-gazowa).

(fot. Materiały prasowe)

Zacznijmy od kuchni z płytą ceramiczną (można spotkać się również z określeniem płyta witrocermiczna –. różnica dotyczy rodzaju szkła). Są to modele, w których płyta jest zwykle idealnie płaska (zazwyczaj w kolorze czarnym), a pod nią ukryte są grzałki (zwoje). Po włączeniu urządzenia pola grzejne nagrzewają się, co jest widoczne w postaci czerwonych okręgów, które po krótkim czasie pojawiają się na płycie.

Pamiętajmy, że w tego typu kuchenkach w trakcie użytkowania i po jego zakończeniu płyta jest gorąca, o czym informują specjalne wskaźniki ciepła resztkowego. Płyty ceramiczne charakteryzują się dużą odpornością na wysokie temperatury i uszkodzenia mechaniczne, jednak wolniej się nagrzewają i nie mają funkcji szybkiego zmniejszenia temperatury, co powoduje, że często ciepło jest nieefektywnie oddawane do otoczenia. Ich atutem jest na pewno atrakcyjna cena, ale jeśli zależy nam na zminimalizowaniu zużycia energii, warto pomyśleć o kuchni z indukcją.

Nie da się ukryć, że modele z płytą indukcyjną są droższe od tych z ceramiczną czy modeli gazowych. Jednak wysoką cenę w dużej mierze rekompensują ich możliwości i najlepsza sprawność energetyczna. Oczywiście, kuchnie z płytą indukcyjną wyglądem przypominają modele z płytą ceramiczną. Powierzchnia gotowania jest również idealnie płaska, jednak podczas nagrzania pole grzejne pozostaje czarne, a powierzchnia chłodna.

Indukcja to jeden z bezpieczniejszych i najbardziej efektywnych sposobów gotowania, ponieważ w kuchniach elektrycznych indukcyjnych ciepło wytwarzane jest jedynie pod powierzchnią garnka i nie jest pochłaniane przez powierzchnię płyty. Jeśli zdecydujemy się na kuchnię z tego rodzaju płytą, trzeba pamiętać, że do indukcji należy używać wyłącznie garnków do takiej techniki przeznaczonych (z dnem ferromagnetycznym). Taką informację zajdziemy na „metce”. garnka czy patelni.

Pola grzejne – co trzeba wiedzieć?

Kolejnym ważnym elementem kuchni, na który powinno się zwrócić uwagę są pola grzejne. Kuchnie w pełni elektryczne mają (w większości) cztery pola, które różnią się głównie średnicą i mocą. Podstawowe pole, w jakie wyposażone są kuchnie, to pole pojedyncze. Niektóre modele (te najprostsze) mają cztery pola o różnych średnicach, do których trzeba dostosować wielkość garnka.

Na rynku dostępne są również modele z poszerzonymi polami podwójnymi lub potrójnymi. Są to dwa lub trzy okręgi, które umożliwiają używanie garnków o różnych średnicach. Można powiedzieć, że są to dwa (lub trzy) pola w jednym. Jeśli jednak szukamy większej wygody i funkcjonalności, warto wybrać kuchnię z polem typu brytfanna. Jest to poszerzony, owalny krąg, na którym można z powodzeniem używać podłużnych garnków.

Co ważnego w piekarniku?

Kuchnia wolnostojąca to też piekarnik, na którego funkcje trzeba zwrócić szczególną uwagę. Piekarniki w kuchniach wolnostojących mogą być zasilane gazem (kuchnie gazowe) lub energią elektryczną. W kuchniach elektrycznych piekarnik zawsze jest zasilany prądem i jest on dużo bardziej zaawansowany niż piekarnik gazowy.

Przy wyborze zwróćmy uwagę na jego pojemność (możemy spotkać się z modelami o pojemności od ok. 5. do ok. 70 l) i dostępne w nim funkcje. Producenci kuchni elektrycznych gwarantują szeroki wachlarz możliwości, które ułatwią późniejsze korzystanie z urządzenia.

Przede wszystkim piekarniki elektryczne mają zazwyczaj kilka funkcji pieczenia (wybrane modele mogą mieć nawet do 1. funkcji obróbki termicznej). Są to np. grzanie z góry, grzanie z dołu, grill, turbogrill, opiekanie, wentylator czy kilka opcji jednocześnie. Jest to bardzo potrzebne, zwłaszcza jeśli często pieczemy bądź przygotowujemy potrawy w piekarniku.

Różne sposoby nagrzewu gwarantują dopiekanie górnych części lub spodów ciast, opiekanie dużych porcji mięsa, przyrządzanie potraw z grilla czy pizzy. Warto wybrać model, w którym piekarnik pokryty jest emalią łatwoczyszczącą lub ma funkcję czyszczenia parowego, co znacznie ułatwi utrzymanie piekarnika w czystości. Dobrym rozwiązaniem są również ruszty na prowadnicach teleskopowych (drabinkach), dzięki którym wyjmowanie gorącej potrawy nie skończy się poparzeniem dłoni.

Jeśli często pieczemy dość wymyślne potrawy, warto zainteresować się kuchnią wyposażoną w termosondę, rożen czy termoobieg. Ważna jest również funkcja szybkiego nagrzewu, która pozwala zaoszczędzić czas, ponieważ piekarnik szybciej osiąga pożądaną temperaturę. Dla lubiących bezpieczeństwo idealnym rozwiązaniem będą kuchnie, w których drzwi piekarnika nie nagrzewają się, pozostają zimne, nawet gdy w środku pieczemy w bardzo wysokiej temperaturze.

Na rynku dostępne są również modele z chowanymi pokrętłami, co znacznie zminimalizuje ryzyko, że urządzenie zostanie uruchomione przez dziecko. Ma to jeszcze jeden walor –. designerski. Z pewnością takiego typu kuchnie podkreślą nowoczesny charakter pomieszczenia.

Wymiary kuchenki

Kolejny ważny aspekt to szerokość kuchni. Standardowe kuchnie wolnostojące mają wysokość ok. 8. cm i głębokość ok. 60 cm. Ich wymiary są identyczne z wymiarami standardowych szafek kuchennych, co jest bardzo istotne, ponieważ umieszczamy je w ciągu mebli. Do wyboru jest jedynie szerokość kuchni - może wynosić 50 cm lub 60 cm.

Różnice między rodzajami tych kuchni nie są aż tak bardzo istotne poza faktem, że mniejsza szerokość oznacza mniejszą powierzchnię użytkową zarówno piekarnika, jak i płyty. W wypadku piekarnika jest to kilka litrów mniej, a przy płycie wiąże się to z mniejszymi odległościami między polami grzejnymi, ich rozmiarem i niekiedy liczbą.

Jako ciekawostkę można dodać, iż na rynku dostępne są również kuchnie o powiększonej szerokości (sięgającej nawet 100–12. cm), nazywane czasem modelami profesjonalnymi (w nawiązaniu do ich wyglądu przypominającego modele z restauracji). Tego typu urządzenia mogą mieć aż dwa piekarniki i płytę z pięcioma lub sześcioma czy nawet ośmioma palnikami.

(fot. Materiały prasowe)

Kuchenka elektryczna - o tym warto pamiętać

Osoby z rozrusznikiem serca, aparatem słuchowym lub pompą insulinową powinny skonsultować się z producentem tych urządzeń medycznych, czy mogą użytkować płytę indukcyjną. Pole magnetyczne może bowiem powodować zakłócenie pracy tych urządzeń.

W wypadku płyt indukcyjnych wskazane jest używanie naczyń ferromagnetycznych, które mają płaskie dno, idealnie pasują do strefy grzewczej i nie mają krawędzi lub ostrych zakończeń. Do indukcji nie nadają się naczynia szklane, aluminiowe oraz z tworzyw sztucznych.

Na płycie indukcyjnej lub w jej pobliżu nie należy kłaść przedmiotów metalowych, m.in. noży, widelców i pokrywek oraz kart magnetycznych (np. do telefonu czy bankomatu). Nie oznacza to, że nie można używać metalowych szpachelek czy łych wazowych – jak najbardziej. Indukcja nie będzie na nie oddziaływać.

W wypadku płyt elektrycznych należy stosować zawsze garnki z przykrywkami i ściśle dopasowane do rozmiarów stref grzejnych (nie dotyczy modeli bezstrefowych). Choć może to być błaha porada, to jednak w praktyce, stosowanie się do niej może wpłynąć – uwaga ! – nawet na czterokrotne zwielokrotnienie oszczędności energii!

W wypadku użytkowania płyt elektrycznych ceramicznych (nie indukcyjnych) należy pamiętać o starannym i skrupulatnym czyszczeniu ich powierzchni. W praktyce bowiem przypalone składniki (zwłaszcza z cukrem) mogą w długiej perspektywie doprowadzić do trwałych przebarwień. Są także (nieczyszczone na bieżąco) dość trudne do usunięcia.