Krztusiec: Liczba zachorowań na groźną chorobę wzrasta Krztusiec to choroba, którą prawie całkowicie udało się wyeliminować dzięki wprowadzeniu masowych szczepień. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu była jedną z popularniejszych przyczyn śmierci wśród małych dzieci. Dane z 2019 roku pokazują jednak, że liczba zachorowań w Polsce wzrosła. Czy choroba znowu będzie zbierać swoje żniwo? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Krztusiec to choroba, która dawniej stanowiła poważne zagrożenie. (East News, Fot: Value Stock Images) Krztusiec lub inaczej koklusz to ostra choroba zakaźna dróg oddechowych. Wywołują ją pałeczki krztuśca (Bordetella pertussis) lub parakrztuśca (Bordetella parapertussis). Do zakażenia nią dochodzi drogą kropelkową. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w 2019 roku w Polsce zarejestrowano 1626 przypadków krztuśca. W 2018 roku było ich 1548. W Polsce od początku lat. 60 szczepionki przeciwko krztuścowi są obowiązkowe. Wprowadzenie masowych szczepień było koniecznością, bo koklusz stanowił jedną z głównych przyczyn śmierci wśród dzieci poniżej pierwszego roku życia, a każdego roku chorowało na niego kilkadziesiąt tysięcy osób. Krztusiec: Jakie można się zarazić? Do zarażenia dochodzi drogą kropelkową. Głównym źródłem rozprzestrzeniania się krztuśca są osoby chore, bez względu na ich wiek, czy przebieg choroby. Zwłaszcza że w niektórych przypadkach choroba przebiega w niestandardowy i łagodny sposób. Krztusiec uznaje się za bardzo zaraźliwy, bardziej niż ospa wietrzna. Największą zaraźliwość notuje się w pierwszych dwóch tygodniach choroby. Taki stan utrzymuje się przez 4-5 tygodni, ale właściwa antybiotykoterapia może skrócić zaraźliwość nawet do 5 dni. Według ekspertów ryzyko zachorowania na krztusiec u osób mniej odpornych przy kontakcie z osobą chorą wynosi około 80 proc. Krztusiec: Jakie są objawy? W początkowej fazie choroby występują objawy podobne do zwykłego przeziębienia. Osoba chora cierpi na bolesne napady kaszlu, które nasilają się zwłaszcza w nocy. Towarzyszy temu ból gardła, gorączka i katar. Wraz z rozwojem choroby pojawia się świszczący kaszel i trudności w oddychaniu. Jego napady mogą być bardzo ciężkie i trwać do kilkunastu minut. W ich trakcie chory cierpi z powodu bezdechu, wymiotów i ogólnego wyczerpania. Krztusiec jest szczególnie groźny u dzieci i niemowląt. Może powodować powstawanie poważnych powikłań np. bezdechu, drgawek czy zapalenia płuc. U dorosłych wśród powikłań wymienia się m.in. złamania żeber, nietrzymanie moczu czy zapalenie płuc.