Kryzys klimatyczny. Stężenie CO2 rośnie w zastraszającym tempie

- Rocznie dodajemy do atmosfery około 40 miliardów ton metrycznych zanieczyszczenia CO2 - powiedział prowadzący badania Pieter Tans. - To góra węgla, którą wykopujemy z Ziemi, spalamy i uwalniamy do atmosfery. Jeżeli chcemy uniknąć katastrofalnych zmian klimatycznych, powinniśmy zrobić wszystko, by jak najszybciej ograniczyć emisję CO2 do zera.