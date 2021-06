Kryptowaluty z krowich odchodów? Kreatywny rolnik umie zarabiać

Kryptowalutowe szaleństwo wciąż trwa w najlepsze. Sytuacja na rynku jest niestabilna, ekolodzy zwracają uwagę na ogromne ilości prądu, które zużywa się do wydobycia cyfrowych pieniędzy, Iran zakazuje wydobywania Bitcoinów ze względu na problemy z zasileniem miast. A jaką kontrę na to wszystko ma rolnik z Wielkiej Brytanii? No cóż, nieco śmierdzącą.