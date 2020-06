"Krwawe smartfony". Sprawdzamy, co robią firmy, żeby ukrócić proceder

W 2018 reporterzy CBS News polecieli do Kongo sprawdzić, czy w tym ogarniętym wojną domową i epidemią wirusa Ebola państwie nadal wykorzystuje się pracę dzieci do wydobywania kobaltu. Metal ten używany jest praktycznie we wszystkich bateriach litowo-jonowych znajdujących się w smartfonach i laptopach. A w Kongo znajduje się 50 proc. światowych złóż kobaltu.

Niestety nie da się tego sprawdzić. Łańcuch dostaw kobaltu wiedzie przez liczne legalne, półlegalne i nielegalne kopalnie do hut i rafinerii, aby potem przez licznych pośredników trafić do firm produkujących ogniwa, aż wreszcie znajdzie się w baterii telefonu.

Jako klient mam prawo oczekiwać, że firmy, które mi sprzedają te urządzenia, zadbały o to, żeby powstały one z poszanowaniem praw człowieka.

Firmy, do których napisałem to: Samsung, Xiaomi, Sony, Huawei, Lenovo (Motorola, Thinkpad), Asus, Dell oraz HP.

Sony odesłało mnie do informacji prasowej na swoich stronach korporacyjnych . Można się tam dowiedzieć, że japońska firma na poważnie przejęła się problemem kobaltu oraz innych minerałów wydobywanych z terenów zagrożonych konfliktem i łamiących prawa człowieka. Sony w najbardziej transparentny sposób przedstawiło swoje działania. Między innymi stosuje się do zaleceń i wytycznych międzynarodowych organizacji monitorujących problem rzadkich minerałów, w tym OECD oraz RMI.

Firma Xiaomi, podobnie jak Sony, odesłała mnie do swojej strony korporacyjnej . Jednak w odróżnieniu od Sony o działaniu Xiaomi w kwestii wrażliwych minerałów wiadomo niewiele. Informacja, którą możemy przeczytać, to niewiele mówiąca korpo-notatka. Czytamy w niej:

Firmy współpracujące z Dellem są zobowiązane do działania zgodnie z licznymi prawami i przepisami zarówno międzynarodowymi, jak i narodowymi (głównie amerykańskimi i brytyjskimi). W wewnętrznym regulaminie firmy dotyczącym odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów znajduje się dodatkowy wpis mówiący o kobalcie. Do monitorowania pozyskiwania tego minerału Dell stosuje te same narzędzia, co Sony, czyli programy i wytyczne OECD oraz RMI.