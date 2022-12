Krowy karmione paszą zawierającą konopie dają "wzbogacone" mleko

Naukowcy donoszą, że bydło, które jadło paszę zawierającą konopie, wydawało się znajdować pod wpływem substancji psychoaktywnych. Nowe badania mogą być istotnym głosem w dyskusji nad tym, czy niedrogie, szybko rosnące rośliny, są bezpieczne dla zwierząt gospodarskich. Eksperci mają również obawy o to, czy aktywny składnik marihuany może przedostać się do ludzkiej żywności poprzez mleko krów karmionych konopiami.

Konopie siewne (Cannabis sativa) posiadają mniejsze stężenie psychoaktywnego związku tetrahydrokannabinolu (THC) niż konopie indyjskie (Cannabis indica). Zamiast tego mają większe stężenie kannabidiolu (CBD), substancji chemicznej, którą naukowcy powiązali z łagodzeniem wielu problemów zdrowotnych, takich jak ból, lęki, uzależnienia i bezsenność. Dodatkowo, elastyczne włókna konopi mogą być wykorzystywane do produkcji m.in. ubrań, butów, papieru i biodegradowalnych tworzyw sztucznych.

W ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój upraw konopi. Jednak Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) nie zatwierdziła jeszcze karmienia krów tą szeroko rozpowszechnioną rośliną. Wszystko z powodu obaw o przedostanie się THC do żywności.

Inaczej było w przypadku bydła, które spożywało paszę przygotowaną z bogatych w kannabinoidy liści, kwiatów i nasion konopi. Według obliczeń naukowców, krowy te wchłaniały do 86 razy więcej THC niż potrzeba, aby ujawnić wyraźny wpływ substancji psychoaktywnych na ludzi. W tej grupie zwierząt zaobserwowano spowolnienie tętna i oddechu, zmniejszenie ilości spożywanego pokarmu i dawanego mleka.

Co więcej "naćpane" krowy były zdezorientowane, więcej ziewały, produkowały więcej śliny i innych wydzielin. Niektóre osobniki miały zaczerwienione oczy i były niestabilne ruchowo.

Nietypowe zachowania u zwierząt ustąpiły kilka dni po tym, jak bydło przestało jeść konopie. Mimo to kannabinoidy utrzymywały się w mleku krów jeszcze przez jakiś czas.

Naukowcy nie są pewni, czy spożywanie mleka "wzbogaconego" o THC i CBD mogłoby doprowadzić do zmian w zachowaniu ludzi. – Badanie nie pozwala na wyciągnięcie żadnych wniosków co do tego, czy istnieje ryzyko zdrowotne wynikające ze spożywania takiego mleka – mówi dietetyk zwierzęcy i współautor badania Robert Pieper.