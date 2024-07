Naukowcy przyjrzeli się problemowi szkód, które koty wyrządzają meblom poprzez drapanie. Informacje na ten temat przekazało pismo naukowe "Frontiers in Veterinary Science". Zespół naukowców postanowił zbadać, co wpływa na intensywność i częstotliwość drapania przez koty.

Koty mają naturalną skłonność do drapania różnych powierzchni. Często niszczą więc elementy wyposażenia domów i mieszkań. Właściciele zwierząt często postrzegają to jako problem behawioralny i próbują interweniować, co bywa dla kotów nieprzyjemne.