Kosmos jest pełen naturalnych bomb atomowych. Teoria naukowców zaskakuje

Potężne wybuchy w kosmosie

Według portalu Vice, który dokładniej przyjrzał się badaniom, skrystalizowany materiał radioaktywny, czyli cząsteczki uranu, mogą występować w białych karłach będących ostatnią formą umierających gwiazd. Gdy dochodzi do rozpadu uranu, rozpoczyna się łańcuch rozszczepienia jądrowego, którego skutkiem jest potężna eksplozja podobna do wybuchu bomby atomowej.

Najnowsze odkrycia są zaprzeczeniem wcześniejszych ustaleń, zgodnie z którymi do powstania supernowych typu 1a dochodzi w wyniku zbyt bliskiej odległości białego karła od gwiazdy towarzyszącej.

- Ludzie myślą, że [białe karły] mają gwiazdę towarzyszącą, ponieważ nie wiedzieli, jak sprawić, by gwiazda eksplodowała bez towarzysza - powiedział w rozmowie z portalem Vice Charles Horowitz, profesor fizyki z Indiana University i główny autor badania. Dodał: - możemy się mylić co do towarzyszy przynajmniej dla niektórych typów 1.