Kosmiczny pociąg wraca nad Polskę. Szykują się kolejne przeloty Starlinków

Elon Musk i jego kosmiczna firma SpaceX w środę, 5 czerwca zrealizowali kolejną misję wyniesienia satelitów Starlink na orbitę. Tym razem trafiło tam 20 urządzeń. Serwis Nocne Niebo donosi, że jeśli wszystko odbędzie się zgodnie z planem, to w najbliższych dniach będziemy mogli podziwiać do trzech przelotów tzw. kosmicznego pociągu nad naszym krajem. Kiedy go wypatrywać?