Kosmiczny pociąg nad Polską. Zobaczysz go dwa razy

Zbliża się kolejna okazja do obserwacji przelotów satelitów Starlink na niebie. W środę 31 stycznia 2024 r. nad Polską będzie można zaobserwować dwukrotny przelot kosmicznego pociągu wystrzelonego przez SpaceX.

Kosmiczny pociąg Elona Muska pierwszy raz będzie można zaobserwować o 17:27. Przelot rozpocznie się przy zachodnim horyzoncie. Satelity Starlink będą lecieć z zachodu na wschód, przemieszczając się w trakcie przelotu nad samym środkiem nieba. Pociąg będzie całkiem pokaźny – składać na niego będą się 22 satelity Starlink, które będą od siebie nieco odseparowane. Mimo to będą tworzyć widoczną linię obiektów, które przemieszczają się na niebie. Pierwszy przelot Starlinków w środowy wieczór potrawa ok. 5 minut.

Drugi przelot 31 stycznia 2024 r. rozpocznie się o 19:01. Satelity Starlink tym razem pojawią się na zachodnim niebie. Będą jednak widoczne tylko tam, nie przelecą na wschód nieba. Jak czytamy w serwisie Nocne Niebo, maksymalna wysokość, jaką osiągną, to ok. 20 stopni ponad zachodnim horyzontem. Drugi przelot Starlinków będzie łatwiejszy do obserwacji w Europie Zachodniej.