"Kosmiczny pociąg" Elona Muska wraca nad Polskę. Podpowiadamy, kiedy go oglądać

We wtorek, 19 września firma SpaceX przeprowadziła kolejną misję wyniesienia satelitów telekomunikacyjnych Starlink na niską orbitę okołoziemską. Urządzenia zostały wystrzelone na pokładzie rakiety Falcon 9 ze stacji sił kosmicznych Cape Canaveral na Florydzie. Serwis Space.com zwraca uwagę, że była to 65. misja orbitalna SpaceX w tym roku, co oznacza, że firma pobiła swój zeszłoroczny rekord, kiedy to przeprowadziła 61 misji orbitalnych.