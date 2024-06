Kosmiczny obłok mógł sporo namieszać. Naukowcy mówią o jego wpływie na klimat

Profesor Merav Opher, specjalistka w dziedzinie badań heliosfery z Boston University i Harvard Radcliffe Institute, odkryła dowody na to, że około dwa miliony lat temu Układ Słoneczny napotkał na gęsty obłok międzygwiazdowy, który mógł zakłócić wiatr słoneczny . Według Opher i jej zespołu, to odkrycie sugeruje, że położenie Słońca w przestrzeni kosmicznej może mieć większy wpływ na historię Ziemi, niż wcześniej sądzono.

Opher i jej zespół użyli zaawansowanych modeli komputerowych, aby cofnąć się w czasie i zobrazować położenie Słońca, heliosfery i reszty Układu Słonecznego dwa miliony lat temu. Opracowali również mapę Local Ribbon of Cold Clouds, czyli sznura dużych, gęstych i bardzo zimnych chmur zbudowanych głównie z atomów wodoru. Symulacje wykazały, że jedna z chmur, nazwana Local Lynx of Cold Cloud, mogła zderzyć się z heliosferą.

Jak zaznaczyła Opher, gdyby do takiego zderzenia doszło, Ziemia byłaby narażona na działanie ośrodka międzygwiazdowego, w którym gaz i pył mieszają się z pozostałościami pierwiastków po eksplozjach gwiazd, w tym z żelazem i plutonem. Zwykle heliosfera odfiltrowuje większość tych radioaktywnych cząstek, ale bez jej ochrony mogą one łatwo dotrzeć do Ziemi. Według artykułu, to pokrywa się z dowodami geologicznymi, które wskazują na zwiększoną zawartość izotopów 60Fe (żelazo 60) i 244Pu (pluton 244) w oceanie, na Księżycu, w śniegu Antarktyki i rdzeniach lodowych z tego samego okresu. Czas tego wydarzenia jest również zgodny z zapisami temperatury wskazującymi okres chłodzenia.