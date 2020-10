Koronawirus zwalczany przez mleko karmiących matek? Lekarze testują nową metodę

Holenderscy lekarze testują nietypowy sposób walki z pandemią koronawirusa. Zdaniem ekspertów, jednym ze środków, który może przyczynić się do zahamowania rozwoju choroby COVID-19, jest mleko karmiących matek.

Serwis "Algemeen Dagblad" informuje, że niecodzienną metodę planuje sprawdzić szpital w Amsterdamie. Dyrektor placówki Hans Van Goudoever potwierdził, że przeciwciała w mleku matki mogą być obecne nawet do sześciu miesięcy po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 . Dodał, że nie znikają one nawet po procesie pasteryzacji .

Według informacji holenderskich mediów, ekspertyment cieszy się sporym zainteresowaniem. Do szpitala Emma Kinderziekenhuis w Amsterdamie zgłosiło się jak dotąd ok. 7,5 tys. kobiet. Każda z karmiących matek odda 100 mililitrów mleka. Następnie składnik ma być dodawany do smakowych lodów.