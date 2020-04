Koronawirus znów atakuje Chiny? Rośnie liczba chorych na COVID-19

Koronawirus jest niezwykle niebezpieczny, o czym przekonali się m.in. mieszkańcy Chin. Jak dotąd potwierdzono tam prawie 83 tysiące zachorowań oraz ponad 3 300 zgonów . Wprowadzenie wielu zakazów i obostrzeń doprowadziło do gwałtownego zahamowania pandemii. Seria dobrych informacji nie powinna jednak uśpić czujności tamtejszych władz. Wirus SARS-CoV-2 wciąż jest groźny, czego dowodzą wczorajsze dane przekazane przez Narodową Komisję Chin.

Według najnowszych informacji, w środę 7 kwietnia w Chinach potwierdzono 62 nowe przypadki zachorowania na COVID-19. To największy bilans od 25 marca. Jak donoszą lokalne media, aż 59 zarażonych to osoby, które przybyły do kraju z zagranicy. Jednocześnie poinformowano, że nie odnotowano ani jednego zgonu.