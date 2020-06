Koronawirus zaatakuje jesienią? Naukowcy: to najlepszy okres na szczepienia ochronne

"Najbliższe miesiące to najlepszy okres na szczepienia"

Zdaniem prof. Iwony Paradowskiej-Stankiewicz, najbliższe miesiące to najlepszy okres na szczepienia ochronne dzieci i dorosłych. Tę opinię podzielili inni eksperci, którzy uczestniczyli w specjalnej konferencji prasowej online.

Dr hab. Ewa Augustynowicz z Narodowego Instytutu Zdrowia-PZH w Warszawie uważa, iż w najbliższym czasie, w pierwszej kolejności należy zaszczepić dzieci do 24. miesiąca życia oraz kobiety w ciąży i osoby z chorobami przewlekłymi , bez względu na wiek. - Badania potwierdzają bezpieczeństwo podawania wielu szczepionek jednocześnie i nie należy się tego obawiać. Mitem jest twierdzenie, że w ten sposób można doprowadzić do przeciążenia układu immunologicznego - dodaje, cytowana przez PAP.

Lekarze zalecają także szczepienia osobom powyżej 60. roku życia . Dla osób starszych rekomendowane są przede wszystkim preparaty chroniące przed wywołującymi zapalnie płuc pneumokokami. Eksperci podkreślają, że mogą one uchronić przed poważniejszymi powikłaniami w razie zakażenia koronawirusem.

Naukowcy zachęcają także do szczepień przeciwko grypie sezonowej. - Mają one szczególne znaczenie w okresie pandemii - zaznacza prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii dr hab. Ernest Kuchar, kierownik Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego. - Spieszmy się, nie ma co odkładać szczepień - dodaje.