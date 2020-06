Szczepionka przeciw grypie sezonowej może pomóc w ochronie przed koronawirusem

Do jednych z najważniejszych szczepień, zaliczono to, przeciwko grypie sezonowej. Eksperci przekonują, że może ono przyczynić się do lepszej ochrony przed zachorowaniem na COVID-19. - Nie mamy pewności czy będzie druga fala epidemii koronawirusa, trudno to jednoznacznie przewidzieć. Z pewnością jednak pojawi się wzrost zapadalności na choroby infekcyjne w okresie jesienno-zimowym, w tym głównie infekcji wirusowych dróg oddechowych, takich jak grypa i zakażenia paragrypowe - mówi cytowana przez PAP, dr Ilona Małecka z Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu