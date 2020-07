Koronawirus zaatakuje jesienią? Eksperci: Polska nie jest przygotowana na drugą falę

Koronawirus może uaktywnić się w najbliższych miesiącach - twierdzą zgodnie naukowcy. Drugiej fali COVID-19 obawia się coraz więcej Polaków. Zdaniem ekspertów, nasz kraj nie jest przygotowany na jesienny etap epidemii.

Koronawirus może zaatakować późną jesienią i zimą - ostrzega wiele ekspertów. Ich zdaniem, najbliższy czas to idealna okazja na szczepienia dzieci i dorosłych przeciwko chorobom zakaźnym. Według specjalistów, to właśnie promowanie szczepień może być głównym czynnikiem, który sprawi, że będziemy odpowiednio przygotowani na drugą falę epidemii.

- Wszystkie oficjalne czynniki, także oficjalni notable, którzy występują i czasem opowiadają straszne głupstwa, powinni zachęcać do prowadzenia profilaktycznych szczepień przeciwko chorobom, na które mamy szczepienia, a których zbieżność z COVIDEM może prowadzić do zagrożenia życia także wśród młodych ludzi. Chodzi przede wszystkim o szczepienia przeciwko pneumokokom i przeciwko grypie - mówił na antenie TVN 24 profesor Krzysztof Simon, ordynator Oddziału Chorób Zakaźnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.

- Cały świat szczepi ludzi po 65. roku życia na pneumokoki. To jest taka bakteria. To jest niezbędna sprawa, ponieważ ci ludzie często giną na nadkażenie bakteryjne - mówił profesor. Dodał, że powinniśmy szczepić się również na grypę. -Szczepionka będzie w ciągu kilku tygodni. Mam nadzieję, że będzie skierowana przeciwko dominującym tym szczepom grypy. Zaszczepienie się osłabia przebieg grypy. Żeby nie było zbieżności jedno zakażenie, a potem drugie zakażenie, które doprowadzi do kompletnej katastrofy zdrowotnej. Ci ludzie będą mieli ciężkie uszkodzenia układu oddechowego i płuc, jeśli przeżyją - ocenił Simon.

Druga fala epidemii. Eskpert ocenia: Polska jest nieprzygotowana

Profesor Krzysztof Simon pytany w programie "Fakty po faktach" o to, czy Polska jest przygotowana do drugiego uderzenia koronawirusa odpowiedział: "całkowicie nie". - Co to znaczy przygotowany? Jest w dalszym ciągu wiele wątpliwości w transporcie, w przekazywaniu pacjentów, jesteśmy zalewani pacjentami - ocenił.

Podobnego zdania jest dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych. - Musimy walczyć z cyberidiotyzmem, który się rozprzestrzenia w internecie, ze wszystkimi fake-newsami i idiotycznymi pomysłami czy poglądami dotyczącymi braku pandemii, braku zagrożenia - komentował w TVN 24. - Musimy się bardzo dobrze przygotować do jesieni, bo póki co przygotowań jeszcze takich nie podjęliśmy - dodał.

Szczepienia na grypę darmowe dla wszystkich?

- My jako medyczna racja stanu dzisiaj rozmawialiśmy na ten temat i powiedzieliśmy wyraźnie, że szczepienia na grypę w takiej sytuacji epidemiologicznej, jakiej jesteśmy, przed tymi wyzwaniami, powinny być dla wszystkich tak naprawdę za darmo. Najlepiej by tak było. One są istotne dla każdego. Grypy będzie bardzo dużo i te zakażenia będą się mieszały - ostrzega dr Michał Sutkowski.