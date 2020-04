Koronawirus z Wuhan to dopiero początek. Zidentyfikowano sześć kolejnych typów

Jak zwrócili uwagę autorzy tekstu, który ukazał się na łamach PLOS One, ludzie przyczyniają się do niszczenia bioróżnorodności i dzikich terenów. To sprawia, że coraz więcej dzikich zwierząt zmuszonych jest do pojawiania się blisko człowieka i łatwiej dochodzi do zakażeń patogenami, z którymi wcześniej nie mieliśmy do czynienia.