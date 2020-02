Koronawirus z Chin niestraszny Polakom? Paczki z Aliexpress wciąż napływają

Koronawirus z Chin może mieć wpływ na spadek zainteresowania Polaków zakupami online w Chinach? Nic bardziej mylnego. Z danych z badania PBI/Gemius wynika, że w styczniu chętnie zamawialiśmy z Aliexpress, a chiński potentat nie stracił na epidemii.

Śmiertelnie niebezpieczny wirus z Chin rozprzestrzenia się w niezwykle szybkim tempie. Od początku epidemii zmarły już łącznie 132 osoby, niemal 6 tysięcy jest zarażonych, z czego tysiąc przebywa w szpitalach w ciężkim stanie. Koronawirus 2019-nCoV, który zaatakował po raz pierwszy w Wuhan, już dawno nie trapi tylko mieszkańców Chin. W zeszłym tygodniu dotarł do Europy, a podejrzenie zakażenia odnotowano również w Polsce .

Koronawirus nie może przetrwać poza ludzkim ciałem dłużej niż kilkadziesiąt godzin. Biorąc pod uwagę, że paczki z Chin docierają do naszego kraju zazwyczaj po kilku tygodniach, ryzyko zarażenia się wirusem w ten sposób jest praktycznie niemożliwe. Z danych z badania PBI/Gemius wynika, że w styczniu serwis Aliexpress.com miał z Polski w zależności od dnia od 450 do 830 tys. użytkowników. Jeszcze większy ruch panował z aplikacji mobilnej - tam użytkowników było od 2,7 do aż 3,6 mln.