Koronawirus we Włoszech. Ruszyły testy szczepionki. 700 euro dla ochotników

Szczepionka na koronawirusa to obecnie jeden z najbardziej pożądanych preparatów na świecie. Zdaniem wielu ekspertów to jedyna słuszna droga w kierunku zahamowania pandemii. Do walki z COVID-19 stanęli m.in. specjaliści w Włoch, którzy właśnie ogłosili początek testowania opracowanego przez nich leku na ludziach.