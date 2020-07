Koronawirus w USA. Nawet 100 tys. zakażeń dziennie? Fauci: "Nie panujemy nad sytuacją"

Koronawirus w USA został zdiagnozowany już u ponad 2,62 mln osób. W wyniku przegranej walki z chorobą COVID-19 zmarło tam blisko 130 tysięcy mieszkańców. Swoje zaniepokojenie epidemią na terenie Stanów Zjednoczonych wyraził we wtorek dyrektor amerykańskiego Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych dr Anthony Fauci. - Zmierzamy w złym kierunku - komentował główny epidemiolog USA.

- To jasne, że nie mamy całkowitej kontroli i nie panujemy nad sytuacją - ocenił Fauci. Epidemiolog dodał, że nie zdziwi go, jeżeli liczba dobowych zarażeń wzrośnie z obecnego poziomu 40 tys. do nawet 100 tys. dziennie.